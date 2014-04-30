حياة الفهد: أطرح في ريحانة قضايا تهمّ المرأة لأوّل مرة في الدراما

"ريحانة مسلسل سخيّ بالمضمون لقضايا المرأة والمجتمع، وهو امتداد لأعمالي السّابقة التي أخاطب بها المجتمع بقضايا الساعة".

هذا ما أكدّته الفنّانة حياة الفهد في تصريحٍ لها حول مسلسلها الجديد ريحانة، الذي كتب نصّه حسين المهدي، ويُخرجه سائد الهواري، فيما يتولى إنتاجه "صباح بكتشرز".

يقوم ببطولة هذا العمل النّجوم: صلاح الملا، وزهرة عرفات، وعبير أحمد، وعبدالمحسن النّمر، ومحمود بوشهري، وعبدالله بوشهري، وأسيل عمران، وإلهام علي وآخرون.

وقالت فهد: "ريحانة يرصد معاناة المرأة وتفاعلها مع قضايا المجتمع، عبر شخصيّة محوريّة تظلّ نابضة بالتّفاعل مع قضايا العديد من الشّخصيات التي تحيط بها، وصياغة دراميّة تعمل على تسليط الضّوء، وبكثير من الشّفافية والعمق، على جملة من القضايا والموضوعات. وأستطيع القول بأنّ بعضها يجد طريقه للمرّة الأولى إلى الدراما التلفزيونية الكويتية والخليجية، على حدّ سواء.

وأضافت الممثلة: "شخصية ريحانة مستمدّة من عمق المجتمع الخليجيّ. عاشت الألم، وعاشت التّحدي الحقيقي، من أجل مواجهة ذلك الألم والعمل على مساعدة الآخرين، لأجل تجاوز المصاعب الإنسانية التّي تحيط بهم من خلال مجموعة من الحكايات المقرونة بالألم والتّعب والمعاناة والتّحدي الحقيقي للذات والظروف.

وأشادت الفهد بالرّسالة الاجتماعية التّي يتضمّنها العمل الذي صاغه الكاتب البحريني حسين المهدي، الذي وصفته الفهد بأنّه كاتب شديد الحساسيّة، ويملك رصيداً ضخماً من القيم الكبرى والحرفيّة في تفجير القضايا التي يُناقشها بكثير من العمق والشفافية العالية المستوى، والتّي تعمل على الارتفاع بسقف الطّرح في الدراما الاجتماعية الخليجية.

وقالت أيضاً: "سيكون موعدي مع جمهوري الحبيب في كل مكان خلال الدّورة الرمضانية المقبلة، عبر شخصية "ريحانة"، تلك الإنسانة البسيطة التّي تجد نفسها وسط ازدحام من القضايا الإنسانية التي تحيط بها، والتي تشغلها في أحيانٍ كثيرة عن نفسها وهمومها ومشاكلها الشّخصية. وسعادتي لا توصف في أنّ تأتي هذه التجربة إلى حوار أجيال من الفنّانين المتميّزين من دول مجلس التّعاون الخليجي، ممّا يؤكّد عمق التواصل والتلاقي الفني المشترك، وهو أمر ما كان له أن يتحقق لولا منهجية الإنتاج الحريصة والجادة التي يقف وراءها المنتج الكبير عامر الصباح. وتتأكد سعادتي عبر عرض هذا المسلسل من خلال عدد من الفضائيات الخليجية، وهو بلا أدنى شكّ احتفاء حقيقيّ بالدراما الكويتية والخليجية ونجومها على حدّ سواء".

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