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تامر حسني يصدم جمهوره وينفصل عن بسمة بوسيل

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تامر حسني يصدم جمهوره وينفصل عن بسمة بوسيل تامر حسني يصدم جمهوره وينفصل عن بسمة بوسيل

أكد مصدر مقرب من النجم المصري تامر حسني، انفصاله عن زوجته المغربية بسمة بوسيل دون معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذا الطلاق الذي سيشكل صدمة لجمهوره.
ونقل المصدر عن تامر أن الإنفصال جاء بشكل مفاجئ وفي هدوء تام بعد أن اتفق كلاهما على ذلك، مؤكداً استمرار علاقة الصداقة والود والاحترام المتبادل بينهما.
وكان تامر قد أعلن زواجه منذ عام تقريبا، وخلال هذه الفترة طالتهما مرارا شائعات الانفصال إلا أن تامر دائما ما كان ينفيها.

من جانب "سيدتي نت "حاولنا كثيرا الاتصال بتامر وبأي من مديري أعماله لتأكيد الخبر بشكل كامل إلا أن أحد لم يرد.

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