The Other Woman الأول عربياً وأميركياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، دخول فيلم Transcendence حيث حصد 10.8 مليون دولار، وحافظ فيلم Noah على المرتبة الرابعة مع 11.1 مليون دولار، وبقي فيلم Captain America: The Winter Soldier في المرتبة الثالثة مع 16 مليون دولار. وتراجع فيلم Rio 2 الى المرتبة الثانية بعد أن سجّل 27.5 مليون دولار، وتقدّم فيلم The Amazing Spider-Man 2 من المرتبة الثانية الى الأولى حيث جمع 67.2 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Brick Mansions مباشرة في المرتبة الخامسة مع 9.5 مليون دولار، وتراجع فيلم Rio الى المرتبة الرابعة حيث جمع 13.8 مليون دولار، وتراجع فيلم Heaven is for Real الى المرتبة الثالثة حيث حصد 14.3 مليون دولار. وتراجع أيضاً فيلم Captain America: The Winter Soldier الى المرتبة الثانية مع 16.2 مليون دولار، ودخل فيلم The Other Woman مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 24.7 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Transcendence من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 4221 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم "حلاوة روح" الى المرتبة الرابعة مع 4534 مشاهد، كما تراجع فيلم Noah الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 5723 شخص. وشهدت المرتبة الثانية تقدّم فيلم Rio 2 مع 5788 مشاهد، ودخل فيلم The Other Woman مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 10168 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم Transcendence حيث حصد 363 ألف جنيه، ودخل فيلم "جيران السعد" مباشرة في المرتبة الرابعة مع 521 ألف جنيه. ودخل أيضاً فيلم "مراتي وزوجتي" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 532 ألف جنيه. وتراجع فيلم Captain America: The Winter Soldier من المرتبة الأولى الى الثانية مع 660 آلف جنيه، ودخل فيلم "سالم أبو أخته" مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 3 ملايين و 243 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم In The Blood مباشرة في المرتبة الخامسة مع 13592 مشاهد، وتراجع فيلم Brick Mansions من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن شاهده 19679 شخص. ودخل فيلم Snowpiercer في المرتبة الثالثة حيث شاهده 22071 شخص، وبقي فيلم Rio 2 في المرتبة الثانية مع 26892 مشاهد. ودخل فيلم The Other Woman مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 27613 شخص.