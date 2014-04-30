الشعر المتوسط الطول موضة النجمات اليوم!

تواكب النجمات آخر صيحات الموضة، كي يتألقن بإطلالات مميّزة ومختلفة. ولكلّ واحدة خصوصيّتها في تقديم ما تراه مناسباً لوجهها وشخصيّتها. أمّا في موضة الشعر، فقد برز الطول المتوسّط الذي طبّقه العديد من النجمات بألوان متعددة وتسريحات مختلفة. لكن كلّ واحدة منهنّ لها طريقتها الخاصّة التي تبرز جمالها. إليك مجموعة من الصور لنجمات بشعر متوسط الطول.

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وبما أنّ خبراء التجميل ينصحون دائماً بقصّ الشعر باستمرار للحفاظ على حيويّته ولمعانه وإشراقه، يمكنك اليوم تطبيق الطول المتوسط. فلا تتردّدي في هذا الموضوع أو تخافي ألا يُناسبك، إذ بالإضافة إلى أنّه من صيحات الموضة فهو يناسب كلّ أشكال الوجوه، المبرومة، والمربّعة وحتى المستطيلة. ويُمكن تسريحه بعدّة أشكال، وفق ما ترين في الصور، من الشعر المنسدل إلى المرفوع. لكنّ الشكل الأبرز هو وضع الشعر جانباً من جهة، ووراء الأذن من الجهة الأخرى، ما يُمكن أن تكتشفي طريقة تطبيقه عندDiane Kruger، Kate Hudson وScarlett Johansson. أمّا بالنسبة إلى الألوان فيُمكن أن تستخدمي اللون الأشقر، مثل: Julia Roberts، Diane Kruger، Claire Danes، أو حتى الأسود التي تميّزت به كلّ من Zoe Saldana، kerry washington. لكن لا تنسي بتاتاً أن تختاري اللون الذي يُناسب بشرتك. ولا تتردّدي في امتلاك غرّة مع الشعر المتوسط، إذا كان شكل وجهك مستطيلاً، إذ ستحصلين على إطلالة ناعمة. وهذا ما تألقت به Reese Witherspoon.

وأنت، إذا كان شعرك متوسّط الطول أو كنت ترغبين في تجربة هذه القصّة، فحاولي تصفّح الصور، لتكتشفي أيّ التسريحات هي الأنسب لشكل وجهك ولون بشرتك.

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