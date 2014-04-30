كيف تحضّرين قدميك للصيف؟

قد تعاني البشرة من مشكلات عديدة، كالجفاف والاحمرار وغيرهما. لكنك بالتأكيد ستحاولين البحث سريعاً عن أفضل الحلول وأسرعها لعلاج هذه المشكلات! كذلك، قد تعاني القدمان من مشاكل تشقق الأظافر أو الجلد، وظهور الجلد الميت بين الأظافر،... فلِمَ لا تهتمين بها بالقدر الكافي؟!

لأنك دائماً تنشغلين بأمور أخرى أكثر أهمية باعتقادك. وقد تكتفين بارتداء الأحذية المغلقة، وتهملين البحث عن حلول لمشكلات القدمين. ولكن أعيدي التفكير في هذا الأمر، فأيّام الصيف قد تكاد تقبل. فهل أنت على استعداد لقضاء أيام الصيف هذا العام وأنت ترتدين الأحذية المغلقة فقط؟!

إليك هذه النصائح السريعة للاهتمام بصحّة القدمين والأظافر، حتى تكون قدماكِ غاية في الجمال، هذا الصيف، بأسهل الطرق وأبسطها:

1. قومي بوضع القليل من بودرة القدمين داخل حذائك حتى تمنعي إصابتهما بالفطريات الناتجة من العرق الزائد. وإذا لم تتوفر لديك الميزانية اللازمة لشراء منتجات العناية بالقدم، يمكنك شراء بودرة الأطفال، فهي قادرة على امتصاص العرق الزائد والرائحة غير المحبّبة.

2. دلّكي قدميك مرتين أسبوعياً بمزيج من زيت الزيتون، وزيت اللوز، والليمون. فهذا المزيج قادر على تغذية قدميك وحمايتهما من التشقق.

3. يفضّل العديد من الخبراء العناية بالقدمين والأظافر في داخل المنزل، وعدم المبالغة في هذا الأمر. فأنت لا تحتاجين إلى التوجّه إلى مراكز التجميل، إلا إذا كنت تعانين من مشكلات كبيرة في القدمين، كالجلد الميت السميك. حينها، ستحتاجين إلى أيادٍ متخصّصة في هذا الأمر. أمّا المشكلات البسيطة، فلا تتطلب منك سوى جلسة واحدة من تقشير القدمين شهرياً، مع تدليكهما بالكريمات والزيوت يومياً.

4. ابتعدي عن طلاء الأظافر الرخيص الثمن، فهو ذو تأثير سيئ على الأظافر، ويفضّل استبداله بمقويات الأظافر الشفافة، التي من شأنها أن تحمي الأظافر وتزيد من رونقها وأناقتها.

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