أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

كيف تحضّرين قدميك للصيف؟

Google+ Print
كيف تحضّرين قدميك للصيف؟ كيف تحضّرين قدميك للصيف؟

قد تعاني البشرة من مشكلات عديدة، كالجفاف والاحمرار وغيرهما. لكنك بالتأكيد ستحاولين البحث سريعاً عن أفضل الحلول وأسرعها لعلاج هذه المشكلات! كذلك، قد تعاني القدمان من مشاكل تشقق الأظافر أو الجلد، وظهور الجلد الميت بين الأظافر،... فلِمَ لا تهتمين بها بالقدر الكافي؟!
لأنك دائماً تنشغلين بأمور أخرى أكثر أهمية باعتقادك. وقد تكتفين بارتداء الأحذية المغلقة، وتهملين البحث عن حلول لمشكلات القدمين. ولكن أعيدي التفكير في هذا الأمر، فأيّام الصيف قد تكاد تقبل. فهل أنت على استعداد لقضاء أيام الصيف هذا العام وأنت ترتدين الأحذية المغلقة فقط؟!
إليك هذه النصائح السريعة للاهتمام بصحّة القدمين والأظافر، حتى تكون قدماكِ غاية في الجمال، هذا الصيف، بأسهل الطرق وأبسطها:
1. قومي بوضع القليل من بودرة القدمين داخل حذائك حتى تمنعي إصابتهما بالفطريات الناتجة من العرق الزائد. وإذا لم تتوفر لديك الميزانية اللازمة لشراء منتجات العناية بالقدم، يمكنك شراء بودرة الأطفال، فهي قادرة على امتصاص العرق الزائد والرائحة غير المحبّبة.
2. دلّكي قدميك مرتين أسبوعياً بمزيج من زيت الزيتون، وزيت اللوز، والليمون. فهذا المزيج قادر على تغذية قدميك وحمايتهما من التشقق.
3. يفضّل العديد من الخبراء العناية بالقدمين والأظافر في داخل المنزل، وعدم المبالغة في هذا الأمر. فأنت لا تحتاجين إلى التوجّه إلى مراكز التجميل، إلا إذا كنت تعانين من مشكلات كبيرة في القدمين، كالجلد الميت السميك. حينها، ستحتاجين إلى أيادٍ متخصّصة في هذا الأمر. أمّا المشكلات البسيطة، فلا تتطلب منك سوى جلسة واحدة من تقشير القدمين شهرياً، مع تدليكهما بالكريمات والزيوت يومياً.
4. ابتعدي عن طلاء الأظافر الرخيص الثمن، فهو ذو تأثير سيئ على الأظافر، ويفضّل استبداله بمقويات الأظافر الشفافة، التي من شأنها أن تحمي الأظافر وتزيد من رونقها وأناقتها.

 

تابعي أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي