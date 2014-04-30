سمير صبري يرسل “بدلة حمراء” لـ”بديع” في سجن طرة

أرسل سمير صبري المحامي انذار رسمي علي يد محضر للواء مساعد اول وزير الداخلية لمصلحة السجون لتسليم صورة منه والبدلة المرفقة بة للواء مأمور سجن طرة لتسليمة للمسجون محمد بديع المرشد السابق لجماعة الاخوان الارهابية والمحبوس علي ذمة العديد من الجنايات

وأشاد صبري بقرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق ٦٨٣ متهما لفضيلة مفتي الجمهورية للنظر في اعدامهم في قضية احداث العنف بمركز العدوة وعلي رأسهم المتهم محمد بديع المرشد السابق لجماعة الاخوان الارهابية وأثناء انعقاد جلسة محاكمة الارهابي المتهم محمد بديع و٤٨ من قيادات جماعة الاخوان الارهابية في احداث قطع طريق مصر الاسكندرية الزراعي والمهتمين بقتل اثنين والشروع في قتل ٦ اخرين وأتلاف الممتلكات العامة والاعتداء علي رجال الشرطة وتخريب سيارات الشرطة وحرقها وترويع المواطنين الأمنيين وتهديد الامن والسلام الاجتماعي.