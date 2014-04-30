مصرع 10 أشخاص في حريق مستودع للذخيرة بروسيا

أعلن الجنرال ايجور كوناشينكوف، مدير قسم الإعلام بوزارة الدفاع الروسية، أنه تم العثور في المنطقة الصناعية بترسانة السلاح التابعة للوحدة العسكرية بمنطقة ما وراء البايكال على شاحنة فيها جثث 10 قتلى، لافتا إلى أن الشاحنة كانت في مركز الانفجار المفاجئ الذي وقع هناك.

وقال كوناشينكوف، لوكالة أنباء ” إيتار – تاس ” اليوم الأربعاء : ” إنه تم العثور على جثث الضحايا في شاحنة الوحدة العسكرية من بينهم قائد مركز التموين ومرافقه الجندي المتعاقد بالخدمة العسكرية، وكذلك ثمانية مدنيين يعملون في الوحدة العسكرية وفي حراسة المستودع الحربي”.

وأوضح كوناشينكوف، بأنه تبين طبقا للمعطيات الأولية “ان انتشار الحريق المباغت من الغابات المجاورة الى منطقة المستودع أدى الى سد المخرج الآمن من منطقة الحريق أمام 8 أشخاص من الحرس والعاملين في الوحدة العسكرية”.

وتابع الجنرال الروسي : ” إن آمر مركز التموين قرر أن يخرج بهم شخصيا من منطقة المستودع إلى مكان آمن بواسطة الشاحنة، ولكن لدى خروجهم من منطقة الحريق أضحت الشاحنة مع راكبيها في مركز الانفجار المفاجئ هناك، وبنتيجة ذلك احترقت الشاحنة خلال بضع دقائق”.

وذكر كوناشينكوف انه تم في الوقت الحاضر إخماد الحريق في مستودع الذخيرة الهندسية التابع للدائرة العسكرية الشرقية في إقليم ما وراء البايكال.. وقال : “يقوم أفراد الوحدة العسكرية باستخدام معدات خاصة برش منطقة المستودع والغابة القريبة منه بالماء، مشيرا إلى أنه تسنى في الليلة الماضية الحيلولة دون انتشار الحريق الى المستودع الضخم للوقود ومواد التشحيم الكائن في المنطقة المجاورة بفضل تدابير العسكريين وأطقم وزارة الطوارئ الروسية”.