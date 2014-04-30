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نبيل فهمي يوضح لقيادات المنظمات اليهودية الأمريكية حقيقة الوضع في مصر

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نبيل فهمي يوضح لقيادات المنظمات اليهودية الأمريكية حقيقة الوضع في مصر نبيل فهمي يوضح لقيادات المنظمات اليهودية الأمريكية حقيقة الوضع في مصر

نبيل فهمي وزير الخارجية

التقى نبيل فهمي، وزير الخارجية، خلال زيارته الحالية للعاصمة واشنطن بقيادات المنظمات اليهودية الأمريكية، حيث تناول معهم العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة وتطورها في ظل عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ومستقبل هذه العلاقات وأهمية تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول اللقاء بعض الأمور المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي في مصر، حيث قدم الوزير فهمي شرحا مفصلا للمنظومة القضائية المصرية وآلياتها وإجراءاتها واستقلاليتها الكاملة، وضرورة احترام أحكام القضاء وقرارته، خاصة مع توافر كافة إجراءات التقاضي الكاملة للجميع لضمان محاكمات نزيهة وعادلة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، أن اللقاء تناول بشكل متعمق تطورات الملف الفلسطيني في ظل ما وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، ومسألة تحقيق المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية وآفاق التوصل الي تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى مرجعيات عملية السلام، كما تم مناقشة تطورات الأزمة السورية وأهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية لخطورة تقسيمها علي الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن اللقاء بين فهمي وقيادات المنظمات اليهودية الأمريكية تطرق أيضا لعدة قضايا إقليمية أخري شملت الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل التصدي لظاهرة الارهاب، فضلا عن العلاقات مع روسيا في ظل سياسة تنويع البدائل والخيارات التي تنتهجها مصر خارجيا لإضافة شركاء جدد كروسيا والصين واليابان والهند وغيرها الي جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وليس بهدف استبدال شريك أو طرف بشريك أو طرف آخر.

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