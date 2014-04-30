بالفيديو.. «الهلالي» عن فتوى «برهامي»: لوقالها على منبر في الصعيد مش هيسيبوه

انتقد الإعلامي عمرو أديب، فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بـ«عجز الزوج عن منع إغتصاب زوجته»، رداً علي أحد السائلين على موقع «أنا سلفى»، حيث قال : «مفيش حيوان يقبل كده على نفسه أو على الأنثي بتاعته غير الخنزير، دي الفطرة الحيوانية مش البشرية».

و تسائل «أديب» خلال حوار مع الدكتور سعد الدين الهلالى، رئيس قسم الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، في برنامج «القاهرة اليوم» على شاشة «أوربت»، مساء الثلاثاء : «تخيل لو الشيخ ياسر وقف على المنبر في إحدى جوامع سوهاج، و قال للمجتمع اللي دمه سخن سيب مراتك لو حد جه يغتصبها».

فأجابه «الهلالى» :«أكيد مش هيسبوه، محدش يقبل هذا الكلام إلا الناس اللي معندهاش مخ بتسمع و تطيع الأوامر و النواهي، هتسمع فتاوى كتير ملهاش أي قيمة أو تأثير».