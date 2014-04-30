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بالفيديو.. «الهلالي» عن فتوى «برهامي»: لوقالها على منبر في الصعيد مش هيسيبوه

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انتقد الإعلامي عمرو أديب، فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بـ«عجز الزوج عن منع إغتصاب زوجته»، رداً علي أحد السائلين على موقع «أنا سلفى»، حيث قال : «مفيش حيوان يقبل كده على نفسه أو على الأنثي بتاعته غير الخنزير، دي الفطرة الحيوانية مش البشرية».

و تسائل «أديب» خلال حوار مع الدكتور سعد الدين الهلالى، رئيس قسم الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، في برنامج «القاهرة اليوم» على شاشة «أوربت»، مساء الثلاثاء : «تخيل لو الشيخ ياسر وقف على المنبر في إحدى جوامع سوهاج، و قال للمجتمع اللي دمه سخن سيب مراتك لو حد جه يغتصبها».

فأجابه «الهلالى» :«أكيد مش هيسبوه، محدش يقبل هذا الكلام إلا الناس اللي معندهاش مخ بتسمع و تطيع الأوامر و النواهي، هتسمع فتاوى كتير ملهاش أي قيمة أو تأثير».

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