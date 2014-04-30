فهمي»: «الإخوان» لن تعود إلى السياسة.. ومصر وأمريكا بينهما «علاقة زواج شرعية»

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية “إن قضاء مصر مستقل وأنه لا يستطيع التعليق على القضايا المنظورة أمام المحاكم حتى تستنفد كل الإجراءات القضائية ، وأنه لا يتم استغلال القضاء كأداة ضد المعارضة”.

وأكد فهمي – في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية في واشنطن – أن مصر تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة بالرغم من التوترات التي شابت مؤخرا العلاقة بين القاهرة وواشنطن ، وشبه وزير الخارجية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة بعلاقة زواج شرعية وليست بالنزوة.

وفى سياق آخر ، قال فهمي “نحن نحتاج لضمان الأمن حتى يعود الهدوء ومن ثم يكون هناك مزيد من التسامح السياسي ليس بين الحكومة والاخوان ولكن بين كافة أطراف المجتمع لأن هذا هو ما تحتاج البلاد الوصول اليه.” ، وأضاف ” إنه لا يمكن إعطاء اولوية للفكر الايديولوجي على المواطنة” ، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مقبول في أي نظام ديموقراطي ولن يكون ذلك هو الحال في مصر.

وتابع فهمى قائلا ” إنه لا يعتقد أن تعود جماعة الأخوان إلى المنظومة السياسية خلال السنوات القليلة القادمة وذلك لعدم قدرتها على تغيير فكرها الأيديولوجي والذي يعتمد على الإقصاء وليس المشاركة بين كافة الاطياف”.

وحول محاكمة صحفيي قناة الجزيرة ووضع الصحافة في مصر قال الوزير ” إن الحكومة أصدرت بيانا أكدت فيه ضمان الحماية لدور الصحفيين والمراسلين الأجانب وجميع العاملين بوسائل الاعلام”. وأضاف ” إن الرئيس عدلي منصور بعث برسالة لأسر اثنين من المتهمين أبلغهم فيها أنه لا يستطيع التدخل في عمل القضاء إلا أنه سيضمن توفير الرعاية لهؤلاء وفرصة الوصول إلى حقوقهم”.

وأكد أن فكرة منع الصحفيين من أداء عملهم هي فكرة عارية عن الصحة ، مشيرا إلى أن الصحفيين في مصر يعملون بحرية، وأضاف إنه لا يقلل من أهمية قضية الصحفيين ولكن الأمر متروك للقضاء.