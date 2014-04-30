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اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور

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اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور

رد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على الأزمة الدائرة مع لجنة الأندية برئاسة مرتضى منصور بشأن مقترح إلغاء الهبوط.

مرتضى منصور يقود لجنة الأندية في المطالبة بإلغاء الهبوط من الدرجة الممتازة للدوري، وذلك بزعم أن فرق المسابقة دخلت البطولة وهي غير جاهزة بسبب الأحداث الصعبة التي عاشتها البلاد.

في المقابل يرفض اتحاد الكرة تماما مطالب منصور، ويتمسك باللائحة التي أقرها في بداية الموسم وتحمل هبوط الفرق بشكل طبيعي من الدوري الممتاز.

منصور يهدد بحل اتحاد الكرة، ويؤكد أن المطالبة بإلغاء الهبوط هو أمر واجب النفاذ وليس مقترحا، وأن الأندية ستترك الدوري إم لم يستجب أحد للأمر.

ويرد سيف زاهر في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء "أولا لجنة الأندية مختصة بإدارة اللعبة، لكن ليس وضع اللوائح".

وتابع "وضع اللوائح من اختصاصات اتحاد الكرة فقط".

وأضاف "ثانيا لا يوجد لائحة أساسية أبدا لمسابقة تتغير في منتصف الموسم، ثم لماذا أصلا هذا اللغط الذي ظهر فجأة وبلا معنى؟".

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فيديو اليوم السابع