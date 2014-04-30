قطع الكهرباء عن مكتب رئيس باكستان لعدم سداده «الفاتورة»

كشفت وزارة الطاقة الباكستانية أنها قطعت الكهرباء عن مكاتب رئيسية، من بينها مكتب الرئيس ورئيس الوزراء، ضمن حملة تطال المستهلكين المتقاعسين عن تسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، حسبما نشر موقع «روسيا اليوم»، الأربعاء.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني ظروفًا قاسية في الفترة الراهنة، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المواطنين لمدة زمنية تصل إلى 12 ساعة في اليوم.

ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها أن العائلات الثرية، التي تتمتع بنفوذ في البلاد، والساسة وكبار الموظفين الحكوميين لا يسددون الفواتير لقاء استخدامهم الكهرباء، فيما يعجز الفقراء غالبا عن دفع قيمة الفواتير المتزايدة، حسب صحيفة «الحياة» اللندنية.

بدوره، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بـ«معالجة انقطاع التيار الكهربائي»، منوها بأن هذا الملف يتصدر قائمة الأولويات لديه، فيما شدد وزير الدولة للمياه والطاقة على أن «حملة القضاء على ظاهرة عدم دفع الفواتير لن تستثني أحدًا».

كما أكد الوزير على أنه «سيتم فصل التيار الكهربائي عن جميع مؤسسات الدولة والمستهلكين الأفراد، الذين لم يسددوا الأموال المستحقة عليهم، ولن يكون هناك تمييز».

وعملا بما صرح به الوزير فإنه أمر شركة إمداد الكهرباء في إسلام أباد بقطع التيار عن مبنى البرلمان ومقر إقامة كبير القضاة، وغيرها من المكاتب الرسمية الأخرى في البلاد، بالإضافة إلى مقر الرئيس ومكتب رئاسة الوزراء.