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اليوم.. أول انتخابات في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية

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اليوم.. أول انتخابات في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية اليوم.. أول انتخابات في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية

انتخابات العراق

تنطلق في العراق اليوم الأربعاء، الانتخابات التشريعية الأولى التي تجري في ظل غياب الوجود الأميركي، حيث يتنافس ما يزيد على 9000 مرشح على مقاعد البرلمان العراقي البالغ عددها 328 مقعداً.

ومن المقرر أن يتواجه أكثر من 21 مليون عراقي، من أصل نحو 35 مليوناً، إلى صناديق الاقتراع للإداء بأصواتهم، بعد ان انتهت فترة الصمت الانتخابي وتصويت العراقيين في الخارج، إلى جانب أفراد القوات الأمنية والمرضى والسجناء، والمُهجرين.

وتشير التوقعات إلى أن فوز الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي يتوقع أن يسعى إلى فترة ثالثة تستمر 4 سنوات أخرى.

وقد فرضت العراقية إجراءات أمنية مشددة في محيط مراكز الاقتراع في محافظات البلاد كافة، خصوصاً في العاصمة بغداد، لتأمين الانتخابات.

وأغلقت قيادة عمليات بغداد في الجيش العراقي مداخل العاصمة ومخارجها منذ منتصف الثلاثاء، كما أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية إغلاق مطارات البلاد الستة، اعتباراً من منتصف ليلة الثلاثاء حتى السادسة مساء الأربعاء، موعد إغلاق مكاتب الاقتراع.

وبسبب حالة عدم الاستقرار والاشتباكات في محافظة الأنباء، فإنه لن يكون هناك تصويت الأربعاء.

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