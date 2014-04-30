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اختتام بطولة الجمهورية للمدارس لكرة السلة واليد والطائرة

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اختتمت أمس بطولة الجمهورية للمدارس للمرحلة الثانوية بنات والتى شاركت فيها جميع المحافظات، وأقيمت بالمركز الرياضى بالعباسية، لألعاب كرة السلة واليد والطائرة.

وفى مجال كرة السلة حصلت محافظة الإسكندرية على المركز الأول ومحافظة القاهرة "أ" على المركز الثانى والقاهرة "ب" على المركز الثالث، والجيزة على المركز الرابع والغربية المركز الخامس والشرقية المركز السادس.

وفى كرة اليد حصلت محافظة القاهرة "أ" على المركز الأول والقاهرة "ب" على المركز الثانى والإسكندرية على المركز الثالث والجيزة على الرابع والمنيا على المركز الخامس والشرقية على المركز السادس.

أشرف على البطولة طقم التحكيم ومراقب المباريات وأدارها الحكم والمراقب الدولى اللواء هشام حسن والحكم الدولى وائل صبحى وتامر عبد الفتاح وأحمد مدبولى وأحمد المنشاوى.

حضر نهائى البطولة التى أقيمت على ملعب المركز الرياضى بالعباسية إيهاب الغمرى مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية ومنيرة أحمد ومنى الشرقاوى وإيمان حسن وميرفت شكيب منظمو البطولة.

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