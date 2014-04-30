وزارة الزراعة: 3 ملايين فدان ذرة صفراء وبيضاء فى الموسم الجديد

أكد المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه تم الاتفاق مبدئيا مع الاتحاد العام لمربى الدواجن، والمربين الكبار للدواجن، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، لاستلام محصول الذرة من المزارعين الموسم الجديد، وعمل اجتماع مع رئيس قطاع الثروة الحيوانية للوقوف على حلول عاجلة للحد من استيراد الأعلاف من الخارج بعد ارتفاع أسعارها على أن يتم الاتفاق على الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء، لاستخدامها فى صناعة الأعلاف فى مصر وحل أزمة النقص.

وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان الموسم الجديد من إجمالى 3 ملايين فدان تخصص لزراعة محصول الذرة الصفراء والبيضاء، على أن يتم التعاقد بين الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ومزارعى الذرة الصفراء على توريده بسعر يتراوح بين 300 و310 جنيهات للإردب الواحد أى بمتوسط 2000 جنيه للطن.

وأضاف عاصى، أن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء سيعمل على الحد من استيراد الأعلاف فى ظل ارتفاع الدولار والاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج الداجنى من الخارج، مثل الذرة وفول الصويا والجيولوتين، بالإضافة إلى أسعار الأعلاف التى ارتفعت بشكل كبير، وكان له أثر على سوق وتداول الدواجن، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية ستسهم بشكل كبير فى الحد من الاستيراد وتحقيق مكاسب للمربين بدل الخسائر الحالى.