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الزراعة: 10 آلاف بقرة هدية من الإمارات تصل لمصر الجمعة المقبلة

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الزراعة: 10 آلاف بقرة هدية من الإمارات تصل لمصر الجمعة المقبلة الزراعة: 10 آلاف بقرة هدية من الإمارات تصل لمصر الجمعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحاجر البيطرية لاستقبال 10 آلاف رأس من الأبقار قادمة من أورجواى الجمعة المقبلة، منها للذبح الفورى، وعجلات عشار لإنتاج الألبان والتربية وهى الدفعة الأولى، ضمن صفقة الحيوانات التى قدمتها الإمارات العربية المتحدة هدية للقوات المسلحة بإجمالى 100 ألف رأس ماشية واردة من دولتى البرازيل وأورجواى.

وقال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جميع شحنات الماشية المقدمة من الإمارات تصل تباعا من أورجواى والبرازيل تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية.

وأكد "جاد المولى"، أن شحنات الأبقار التى تصل من أورجواى والبرازيل هدية الإمارات، يتم طرح كميات منها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاك، وتخضع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الأبقار لأغراض الذبيح الفورى فى المجازر الحدودية.

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