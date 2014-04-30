ضبط مسجل خطر وهارب من تنفيذ أحكام بحوزتهما مخدرات في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الدقهلية من ضبط مسجل خطر أثناء اتجارة فى المواد المخدرة وبحوزتة سلاح ناري.

تلقى اللواء حسن عبد الحي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بورد معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس أكدتها التحريات السريه تفيد قيام الشقى خطرالنجاتى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن وشهرته نجاتى الضروى 29سنة عاطل – ومقيم بناحية القنان – دائرة المركز بالإتجار فى المواد المخدره والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الآتيه القضيه رقم 29400 جنايات مركز شرطة بلقاس لسنة 2013م “مخدرات وسلاح نارى ومقاومة سلطات” والقضيه رقم 7059 جنح مركز شرطة بلقاس لسنة 2013م “سرقه بالإكراه” والقضيه رقم 19 جنايات مركز شرطة بلقاس لسنة 2014م “سرقه” و القضيه رقم 452/4 جنايات مركز شرطة بلقاس لسنة 2014م “ضرب وسرقه” والقضيه رقم 5020 جنح مركز شرطة بلقاس لسنة 2014م “شروع فى قتل” ووبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتحرى عنه اثناء تواجده بناحية محل إقامته وبحوزته عدد [ 13 ] لفافه كبيرة الحجم لنبات

> البانجو المخدر وزنت حوالى ” 26″ كيلو جرام وبندقيه آليه عيار 7.62 × 39مم تحمل رقم 2707 – وبداخل خزينتها ” 10 ” طلقات من ذات العيار – بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط 00 إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته فى المواد المخدره والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12259 جنايات مركز شرطة بلقاس لسنة 2014م.