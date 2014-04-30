سفير مصر بألمانيا: برلين أيقنت أن القضاء المصري يطبق صحيح القانون

أوضح سفير مصر في ألمانيا محمد حجازي، أن قرار السلطات الألمانية باستدعائه بمقر وزارة الخارجية هناك على خليفة الحكم بالإعدام على متهمي المنيا إجراء دبلوماسي متعارف عليه ولا يحتمل التلوين أوالتأويل، مؤكدا أن برلين تأكدت وأيقنت أن القضاء المصري كفيل بتحقيق صحيح القانون وأنه لا شك ولا ريب في نزاهة العدالة في مصر.

وقال حجازي – في تصريح خاص لقناة ” سي بي سي إكسترا ” اليوم “الثلاثاء” – إن استدعائي للخارجية الألمانية على خليفة أحكام بالإعدام في مصر هو إجراء دبلوماسي عادي”، مشيرا إلى أنه أوضح للجانب الألماني العديد من الجوانب المتعلقة بهذه الأحكام خاصة أن برلين كانت تعتقد أن قرار إحالة أوراق المتهمين للمفتي يعد حكما .

وقال .. ” بموجب تلك التوضحيات وإزالة اللبس بشأن ما عبرت عنه ألمانيا من قلق ، أيقنت برلين أن القضاء المصري كفيل بتحقيق صحيح القانون وأنه لا شك ولا ريب في نزاهة العدالة في مصر”.