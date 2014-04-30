أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سفير مصر بألمانيا: برلين أيقنت أن القضاء المصري يطبق صحيح القانون

Google+ Print
سفير مصر بألمانيا: برلين أيقنت أن القضاء المصري يطبق صحيح القانون سفير مصر بألمانيا: برلين أيقنت أن القضاء المصري يطبق صحيح القانون

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أوضح سفير في ألمانيا محمد حجازي، أن قرار السلطات الألمانية باستدعائه بمقر وزارة الخارجية هناك على خليفة الحكم بالإعدام على متهمي المنيا إجراء دبلوماسي متعارف عليه ولا يحتمل التلوين أوالتأويل، مؤكدا أن برلين تأكدت وأيقنت أن القضاء المصري كفيل بتحقيق صحيح القانون وأنه لا شك ولا ريب في نزاهة العدالة في مصر.

وقال حجازي – في تصريح خاص لقناة ” سي بي سي إكسترا ” اليوم “الثلاثاء” – إن استدعائي للخارجية الألمانية على خليفة أحكام بالإعدام في مصر هو إجراء دبلوماسي عادي”، مشيرا إلى أنه أوضح للجانب الألماني العديد من الجوانب المتعلقة بهذه الأحكام خاصة أن برلين كانت تعتقد أن قرار إحالة أوراق المتهمين للمفتي يعد حكما .

وقال .. ” بموجب تلك التوضحيات وإزالة اللبس بشأن ما عبرت عنه ألمانيا من قلق ، أيقنت برلين أن القضاء المصري كفيل بتحقيق صحيح القانون وأنه لا شك ولا ريب في نزاهة العدالة في مصر”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية

الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله

"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور)

"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور)

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو