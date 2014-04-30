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كمال الهلباوي: حكم إعدام «إخوان المنيا» مخالف للشريعة وللدستور

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كمال الهلباوي: حكم إعدام «إخوان المنيا» مخالف للشريعة وللدستور كمال الهلباوي: حكم إعدام «إخوان المنيا» مخالف للشريعة وللدستور

كمال الهلباوي

قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان»، إن الحكم بإعدام المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي «أزعج الغرب»، مضيفًا أن «الدستور الجديد يضمن حرية وكرامة للمواطن، ويصونه».

وأشار «الهلباوي»، في مُداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إلى أن «القضاء المصري ليس على شاكلة واحدة، فجزء من القضاة شارك في التزوير، وجزء آخر رفض التزوير»، على حد قوله، وتابع: «أعتقد أن الأغلبية من القضاء والأكثرية عندهم استقلالية ويراعوا في الأحكام القوانين اللي قدامهم».

وأكد أن أحكام الإعدام الأخيرة «لا تتفق مع الدستور والشريعة»، مطالبا أن يكون «القضاء المصري نموذجا يحتذى به في دول العالم، وليس نموذجًا في إثارة الفوضى حول بعض الأحكام».

وقضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، صباح الإثنين، بإعدام 37 متهمًا من أعضاء جماعة «الإخوان»، والسجن المؤبد (25 عامًا) لـ491 متهمًا آخرين، لتورطهم في أعمال عنف وقتل ضابط شرطة بمحافظة المنيا عقب فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية والنهضة» أغسطس 2013.

كما قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق 683 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» أغسطس 2013.

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