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3 سفراء يؤدون القسم أمام سعود الفيصل

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3 سفراء يؤدون القسم أمام سعود الفيصل 3 سفراء يؤدون القسم أمام سعود الفيصل
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الأمير سعود الفيصل مستقبلاً السفراء الجدد بحضور الأمير عبدالعزيز بن عبدالله

جدة - واس

    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، بمقر فرع الوزارة بجدة امس سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثا وهم: مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير أحمد بن محمد الطيب، والسفير المعين لدى مملكة الدانمارك السفير محمد بن إبراهيم العقيل، والسفير المعين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية السفير جمال بن إبراهيم ناصف. ونقل لهم سموه توجيهات المليك المفدى للعمل بكل أمانة وإخلاص، فيما يصب في خدمة الدين ثم المليك والوطن، والاهتمام بمصالح المواطنين في الخارج والعمل على تلبية احتياجاتهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم التي أسندت لهم. حضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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