سيف الله مجدى مغنى "ابن الشهيد": ذكرت اسم السيسى خلال غنائى ارتجالا

قال الطفل سيف الله مجدى، إنه ذكر اسم المشير السيسى فى الأوبريت الغنائى الذى قام به فى حفل ختام الأنشطة الذى نظمته وزارة التربية والتعليم مرتجلاً، دون أن يملى عليه أحد أن يذكر اسمه بالأغنية، مضيفاً "أضفت اسم السيسى فى الأغنية مرتجلاً، لأننى أحبه واعتبره رمزاً من رموز البلد".

وأضاف "مجدى" خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى المذاع على قناة دريم 2، أنه لم يع أن إقحامه لاسم المشير السيسى، فى أغنية وطنية فى هذا حفل سيثير كل هذا الجدل، مؤكدا أنه لا دخل له بالسياسة ولا يريد أن يقحم نفسه بها.

وأشار "مجدى" إلى حزنه بسبب تحويل، المستشارة وفاء عبد السلام مستشار مادة التربية الموسيقية والتى أشرفت على الحفل إلى التحقيق بسبب هذه الأغنية، مشيراً إلى أنه عندما قام بأداء بروفة للأغنية لم يذكر فيها اسم المشير السيسى.

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