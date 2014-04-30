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حزب الدستور ينعي عضوه المدون باسم صبري

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حزب الدستور ينعي عضوه المدون باسم صبري حزب الدستور ينعي عضوه المدون باسم صبري

باسم صبري

نعى حزب الدستور المدون باسم صبري في الساعات الأاولى من اليوم الأربعاء وقال الحزب «بقلوب يملؤها الحزن والأسى ينعي حزب الدستور العضو البارز والشاب النابغ باسم صبري الذي توفاه الله اليوم، ونقدم خالص العزاء لأسرته الكريمة وكل اصدقاءه ومحبيه على هذه الخسارة الفادحة.

وكان باسم صبري عضوا مؤسسا لحزب الدستور ومساهما أساسيا في كتابة برنامجه والعديد من وثائقه السياسية والفكرية عبر عمله في أمانة التخطيط الاستراتيجي.

وأضاف الحزب «رغم ذلك فإنه لم يكن يحب الأضواء ويفضل العمل في صمت واخلاص لمصر وشعبها وأهداف ثورة 25 يناير التي آمن بها وأسهب في الدفاع عنها في مقالاته ومساهماته العديدة. سنفتقدك كثيرا العزيز باسم صبري، وألهمنا الله جميعا الصبر والسلوان. لا حول ولا قوة الا بالله، وأنا لله وإن إليه راجعون».

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