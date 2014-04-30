«البرادعي» ينعي المدون باسم صبري

نعى الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، المدون باسم صبري، عضو حملة حمدين صباحي، المرشح لرئاسة الجمهورية مؤسس «التيار الشعبي».

ودعا «البرادعي»، في تغريدة على «تويتر»، اليوم الأربعاء، شباب الثورة للدعاء بالرحمة لـ«صبري»، وقال: «أسأل كل شباب الثورة الدعاء بالرحمة والمغفرة لرفيق درب وإنسان نبيل فقدناه ونحن في أمس الحاجة إليه، وداعًا يا باسم صبري».

وتوفي أمس، الكاتب والناشط الحقوقي باسم صبري، نجل الكاتب والمنتج السينمائي فاروق صبري، صاحب شركة «الإخوة المتحدين للسينما»، وشقيق المنتج وليد صبري.

وفوجئ المارة بشارع البطل أحد عبدالعزيز بسقوط شخص من الدور العاشر بأحد العقارات، وتبين بفحص الجثة أنه باسم صبري.