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وزارة البلديات تخصص مليوني متر مربع لمقر كليات جامعية للبنات في الأفلاج

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وزارة البلديات تخصص مليوني متر مربع لمقر كليات جامعية للبنات في الأفلاج وزارة البلديات تخصص مليوني متر مربع لمقر كليات جامعية للبنات في الأفلاج

    وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتخصيص قطعة أرض تُقدر مساحتها بمليوني متر مربع، في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض لوزارة التعليم العالي، وذلك لإقامة مقر كليات جامعية للبنات عليها.

وتضمن القرار توجيه أمانة منطقة الرياض لاستكمال الاجراءات النظامية ومخاطبة كتابة العدل لإفراغ مساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء كليات جامعية للبنات، وتسجيلها باسم أملاك الدولة لصالح وزارة التعليم العالي التي ستتولى بدورها عمل مجسات للتربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وكذلك عمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالقرب من الموقع بما يكفل حماية المنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام حمد بن سعد العمر، مشيراً إلى أن قرار تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع التعليمي بمحافظة الأفلاج يأتي امتداداً لجهود الوزارة في توفير احتياجات كافة الجهات الحكومية من الأراضي لإقامة المشاريع التنموية والخدمية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات بما يعزز من قدرة هذه الجهات على أداء مهامها وفق خطط وبرامج التنمية الوطنية.

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