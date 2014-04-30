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كوكبة من أبناء البكيرية تنال التكريم

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كوكبة من أبناء البكيرية تنال التكريم كوكبة من أبناء البكيرية تنال التكريم

عبدالرحمن بن عبدالله العقيل

    هاهي كوكبة جديدة من ابناء البكيرية تنال التكريم من لدن صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم حفظه الله الذي عودنا على رعاية هذا اليوم في كل عام. انه يوم الوفاء أطلق عليه من غرس هذه الفكرة ورعاها حتى غدت صفة ملموسة يفعلها أبناء هذه المدينة الوفية بأبنائهاالأوفياء وحقا من كرم في هذه المناسبة يستحق هذا التكريم بجدارة فهم من آلوا على أنفسهم برعاية مصالح هذه المدينة وقاطنيها بذلوا الغالي والرخيص لتطويرها ورفعتها وجعلها من مصاف مدن المملكة تحت رعاية وقيادة حكام آمنوا بربهم وأحبوا بلادهم ومواطنيهم حفظ الله بلادنا ورعاها من حكام ومحكومين وعلماء وأدام علينا نعمة الإسلام ونعم الإيمان ونعمة الاستقرار إنه سميع مجيب.

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