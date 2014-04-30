الملك عبدالعزيز جمع أبناءه في حب وتلاحم وتراحم.. وصورته اليوم تتكرر بين أحفاده

أقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز حفل عشاء بقصر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - يرحمه الله - بجدة مساء امس الاول، بمناسبة مرور تسعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم. وشرف الحفل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وحضره عدد من أعيان المنطقة ورجال الأعمال والإعلام.

مشعل بن عبدالله: المملكة تعيش نهضة تنموية شاملة غير مسبوقة

واستهل الحفل بكلمة للأمير فيصل قال فيها: "اهلا بكم يا صاحب السمو في ليلة تجمعنا على الود والحب الذي تعلمناه من والدنا المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل يرحمه الله، صاحب القلب الكبير الذي جمع ابناء عبدالعزيز في حب وتلاحم وتراحم نجد صورته اليوم تتكرر بين أحفاده في مثل هذا اللقاء الذي نلتقي فيه الليلة في رحاب منطقة مكة المكرمة. مضيفا: انها يا اصحاب السمو ايام لا تنسى جمعتنا فيها تلك الليالي الخوالي عادت تتكرر قلبا بقلب ويدا بيد حيث نهلنا ذلك من مدرستين عملاقتين شاركا جنبا الى جنب في مسيرة بناء هذا الوطن، انه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وسيدي صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز يرحمه الله فقد كان لبناء هذه الدولة ليال شهدتها مجالسهم وقلوبهم وتعاهدت على المضي في مسيرة الوطن نحو ما تحقق لبلادنا اليوم بحمد الله. وقال مخاطبا سمو الامير مشعل بن عبدالله: "يا صاحب السمو انني اسعد بلقائكم الليلة وذكرى البيعة التاسعة تحل علينا لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم لنعاهد الله معه على الولاء والوفاء لمواصلة المسيرة التي يقودها - وفقه الله - ومعه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.

وقال: اسمحوا لي ان اقف معكم اليوم لاهنئ اهالي مكة المكرمة برجل تربى في بيت رجل صادق وملك لايساوم على الدين والوطن فهما منارة حياته ومصدر قوته.. كيف؟ وهو يتشرف بخدمة الحرمين الشريفين فهنيئا لاهل مكة بالأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز وهنيئا لسموكم ان تشرفتم بخدمة مكة واهلها الذين اعرفهم يا صاحب السمو عن قرب، ماضون على العهد وخدمة مليكهم ووطنهم. واضاف الامير فيصل بن عبدالمجيد في كلمته: رسالة شكر لسموكم وصحبكم على قبول دعوتي الليلة ليتواصل بيننا اللقاء التلاقي والحب الذي تآلفنا عليه من قبل لنكمل مشواره كعادة الاسرة المالكة والشعب السعودي الوفي لمليكه ووطنه. واضاف سائلا الله تعالى لكم التوفيق والنجاح في مهمة القيادة لهذه المنطقة الغالية من بلادنا تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء راجيا لسموكم التوفيق والسداد.

عقب ذلك قال الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة في كلمته: نعيش هذه الأيام ذكرى مرور تسع على تولّي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية والتي تعيش في هذا العهد الزاهر نهضة تنموية شاملة غير مسبوقة، شملت أرجاء الوطن سعيا لخدمة المواطن وتحقيق تطلّعاته، وأضاف الأمير مشعل: الحمد لله أن سخّر لهذا الوطن قيادة حكيمة تسعى يوما بعد يوم إلى الرقي والتطور وتحقيق الاحتياجات من المشروعات، انني في هذا اليوم سعيد بوجودي بينكم خادما لهذا الوطن وقيادته من خلال إمارة منطقة مكة المكرمة باذلا كل الجهد لخدمة الأهالي وأسعى جاهدا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتقديم كل ما يمكن، سائلا المولى جلت قدرته العون والتوفيق، وبهذه المناسبة أشكر أخي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد الذي دعاني لحضور هذه المناسبة والالتقاء بكم متمنيا للجميع التوفيق. وفي كلمه القاها ثمن عميد كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ايمن فاضل تبرع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بمبلغ مليون ريال مساهمة منه في دعم تدشين كرسي الأمير مقرن بن عبدالعزيز للأزمات والكوارث.