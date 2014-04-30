السيرة الذاتية للمعلمة الفاضلة/ مزنة بنت عمير بن علي البكري (رحمها الله)

ولدت عام 1322 ه، واشتهرت باسم مزنة العمير، نشأت في بيت صغير جنوب الجامع الكبير في مدينة البكيرية. في هذا البيت كانت نشأتها حيث تعلمت مبادئ القراءة والكتابة والأصول الثلاثة وغيرها مما يلزم المبتدئين من طلبة العلم. قامت بالتعليم في البيت الذي نشأت فيه قرب الجامع الكبير فكان هذا البيت بمثابة المدرسة لا لتعليم الصبيان كما هو مألوف في نجد ولا لتعليم الكبار أمور دينهم، إنما هي مدرسة بكل معاني الكلمة تغدو نساء البلد ويرحن ليتعلمن القراءة والكتابة والقرآن الكريم عند معلمة صرفت جهدها ووقتها لتعليم نساء بلدها في وقت عزت فيه لقمة العيش ناهيك عن الجلوس لتعليم النساء. واستمرت في التعليم بالمدارس النظامية حتى كبر سنها وطلبت الإعفاء من الاستمرار في التعليم. توفيت رحمها الله تعالى في مدينة الرياض 1415/3/26ه