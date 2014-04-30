الشروع في معالجة 112 بئراً مهجورة بالأحمر

أكد رئيس بلدية الأحمر في محافظة الأفلاج خالد بن محمد الشريم أن البلدية شرعت في إغلاق فتحات الآبار الارتوازية المكشوفة ودفنها وتركيب الشبك اللازم عليها لحماية المارة.

وقال الشريم أنه تم تشكيل لجنة من قبل كل من بلدية الأحمر وإدارة الدفاع المدني في محافظة الأفلاج، لعمل مسح شامل في الأحمر وواسط والروقية والجويفا والطوال ومريصيص والهوة ومعيزيلة.

وأضاف أنه تم حصر 112 بئراً في الأحمر حتى الآن، وستستمر أعمال اللجنة لحصر الآبار المتبقية التي تشكل خطراً على المواطنين والمقيمين، ومن ثم إبلاغ البلدية بها والتي ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الشريم أن البلدية قامت بتوفير الشبك والمواسير اللازمة ومعدات وآليات الدفن مع تكليف المختصين لديها للقيام بشكل عاجل لحماية هذه الآبار.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية من خلال إبلاغها عن الآبار العشوائية والمكشوفة والمهملة على الهاتف رقم (0116820156) أو على الفاكس (0116840138) كي تتمكن البلدية من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.