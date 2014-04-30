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هل تواعد سيلينا غوميز عاشقاً جديداً

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هل تواعد سيلينا غوميز عاشقاً جديداً هل تواعد سيلينا غوميز عاشقاً جديداً

شوهدت المعنّية الشابة Selena Gomez برفقة الممثل الإنجليزي Orlando Bloom ليل السبت، بعد الانتهاء من تصوير البرنامج المباشر "Uganda Be Kidding Me" في لوس أنجلوس.

وجلس الثنائي خارج مكان التصوير، حيث حرصا على ألا يراهما أحد، وهما مع بعضهما البعض. ولكنّ الصحافيين الذين رأوهما بدأوا بالتقاط الصّور لهما، إلى أن افترقا، كلٌّ في اتجّاه معاكس.

يُذكر أنّ المغنّية الشّابة البالغة من العمر 21 عاماً، رافقت حبيبها السابق Justin Bieber إلى مهرجان " Coachella music" في مطلع الشّهر الحالي، فيما لا يزال Bloom البالغ من العمر 37 عاماً صديقاً مقرّباً من زوجته السّابقة Miranda Kerr التي انفصل عنها بعد 3 أعوام من زواجهما.

ولكن لماذا أرعبت كاميرات الصحافيين النجمين إلى هذا الحدّ؟! فهل هناك علاقة حبّ جديدة تجمع بين المغنية والممثل وهما يحاولان إخفاءها؟.

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سيدتي