نهيان بن مبارك يزور جناح أبوظبي للرقابة الغذائية في معرض العين للتوظيف

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع جناح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية المشارك في معرض العين للتوظيف واطلع على طبيعة مشاركة الجهاز وجهوده في مسيرة التوطين.

ويعرض الجهاز 35 وظيفة لزوار معرض العين للتوظيف في دورته الحالية في مجالات التفتيش الزراعي والشؤون الزراعية والتنمية الزراعية والتنمية البيئية وتفتيش الأغذية وتفتيش المنشآت الحيوانية والرقابة الحيوانية والطب البيطري والمختبرات البيطرية والإحصاء والتشريعات والسياسات والإستراتيجية والأداء والأمن ورقابة الأغذية.

وشهد العام الماضي تعيين 103 موظفين مواطنين ومواطنات جدد في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في حين وظف الجهاز منذ بداية العام الجاري 26 موظفا وموظفة من مواطني ومواطنات الدولة.