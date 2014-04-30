حجز قضية خليجي متهم بهتك عرض واغتصاب 5 أطفال للحكم

حددت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، يوم 14 مايو المقبل، للحكم في قضية متهم خليجي في التاسعة والثلاثين من العمر، تتهمه النيابة العامة بهتك عرض 5 أطفال بالإكراه، تتراوح أعمارهم ما بين ثماني وعشر سنوات.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد تقديم أولياء أمور المجني عليهم بلاغات تفيد بتعرض أبنائهم إلى تحرش جنسي من مجهول، وخلال تحقيقات النيابة لم يتم التعرف إلى الجاني نظراً لعدم وجود أي دلائل تشير إلى هويته كما أن فحص (DNA) لم يشر إلى تطابق مع قائمة المسجلين بالجرائم سابقاً.

ولدى ورود طلب فحص عينة لخليجي تم القبض عليه، بتهمة اغتصاب أطفال بنفس الطريقة السابقة، اكتشف رجال الأدلة الجنائية أن هناك تطابقاً بين نتائج العينة مع 4 عينات أخرى تعود إلى 4 قضايا تم تسجيها ضد مجهول.