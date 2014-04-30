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حميد النعيمي يحضر أفراح المطروشي والمعلا

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حميد النعيمي يحضر أفراح المطروشي والمعلا حميد النعيمي يحضر أفراح المطروشي والمعلا

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الحفل الذي أقامه سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان صاحب السمو حاكم عجمان بمناسبة زفاف نجله خميس إلى كريمة الشيخ فهد بن ابراهيم المعلا.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق " كمبنسكي عجمان " الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والمدعوين وكبار المسؤولين من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.

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وفي إطار آخر استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة استلامه مهام منصبه سفيرا لبلاده لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير الكازاخستاني متمنيا له التوفيق في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الدولة وجمهورية كازاخستان وتطويرها لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين وسعيا نحو تعميق أواصر علاقات الصداقة بين البلدين.

حضر اللقاء حمد راشد النعيمي مدير ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وعبدالله أمين الشرفا المستشار في الديوان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وحمد بن غليطة السكرتير الخاص بصاحب السمو حاكم عجمان وعدد من المسؤولين.

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