أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لام: نحن محبطون .. ولكن لا يمكننا نسيان النجاحات

Google+ Print
لام: نحن محبطون .. ولكن لا يمكننا نسيان النجاحات لام: نحن محبطون .. ولكن لا يمكننا نسيان النجاحات

برلين، (إفي):أقر فيليب لام، قائد بايرن ميونخ الألماني اليوم بأن الخسارة الكبيرة أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف دون رد على ملعب أليانز أرينا أصابت الفريق بالاحباط، ولكن أقر في الوقت ذاته بأنه لا يمكنه نسيان النجاحات التي حققها الفريق البافاري خلال العامين الماضيين.

وقال لام، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن الفريق يشعر "باحباط شديد، هذا أمر واضح"، ولكن لا ينبغي نسيان "ما حققناه طوال العامين الماضيين".

وأوضح "يجب علينا النظر إلى الأمام، فنحن أبطال ألمانيا وبلغنا نهائي كأس ألمانيا. ولكننا محبطون، هذا واضح".

وأشار إلى أن الهدفين المبكرين اللذين مني بهما مرمى الفريق البافاري عقدا الأمور عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع