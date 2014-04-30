لام: نحن محبطون .. ولكن لا يمكننا نسيان النجاحات

برلين، (إفي):أقر فيليب لام، قائد بايرن ميونخ الألماني اليوم بأن الخسارة الكبيرة أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف دون رد على ملعب أليانز أرينا أصابت الفريق بالاحباط، ولكن أقر في الوقت ذاته بأنه لا يمكنه نسيان النجاحات التي حققها الفريق البافاري خلال العامين الماضيين.

وقال لام، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن الفريق يشعر "باحباط شديد، هذا أمر واضح"، ولكن لا ينبغي نسيان "ما حققناه طوال العامين الماضيين".

وأوضح "يجب علينا النظر إلى الأمام، فنحن أبطال ألمانيا وبلغنا نهائي كأس ألمانيا. ولكننا محبطون، هذا واضح".

وأشار إلى أن الهدفين المبكرين اللذين مني بهما مرمى الفريق البافاري عقدا الأمور عليه.