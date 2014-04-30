ريال مدريد يلحق ببايرن أثقل هزيمة أوروبية في تاريخه

ميونخ (ألمانيا)، (إفي): أصبحت الرباعية التي سجلها ريال مدريد على ملعب اليانز ارينا اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أثقل هزيمة يتعرض لها بايرن ميونخ على أرضه في تاريخ منافساته الأوروبية، بحسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وتغلب ريال مدريد على بايرن ميونيخ برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

ولم يخسر البايرن قبل هذه المباراة على أرضه بأكثر من هدفين في بطولات أوروبا.

وخسر الفريق البافاري بفارق هدفين على ملعبه في أربع مرات فقط، كانت آخرها أمام ارسنال الانجليزي في 13 مارس 2013 في دور الـ32 بدوري الابطال (0-2).