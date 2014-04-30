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ريال مدريد يؤكد ' لعنة ' حامل لقب دوري الأبطال

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ريال مدريد يؤكد ' لعنة ' حامل لقب دوري الأبطال ريال مدريد يؤكد ' لعنة ' حامل لقب دوري الأبطال

برلين، (إفي): أكد ريال مدريد اليوم "لعنة" حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن أطاح ببايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي البطولة، التي توج الفريق البافاري بها الموسم الماضي.

وكان بايرن ميونخ يسعى ليصبح أول فريق يتوج بالبطولة لعامين متتاليين، الا أن حلم أبناء الإيطالي كارلو أنشيلوتي باللقب العاشر في البطولة القارية قضى على طموحات النادي البافاري بعد أن تغلب عليه ذهابا بهدف دون رد، قبل أن يمطر شباكه في الإياب بأربعة أهداف دون رد.

ومنذ أن تم تغيير مسمى البطولة من كأس أوروبا إلى دوري أبطال أوروبا موسم 1992-1993 لم يتمكن أي فريق من الفوز باللقب مرتين متتاليتين، رغم أن بعض الفرق اقتربت من ذلك.

فقد بلغ ميلان الإيطالي النهائي ثلاث مرات متتالية بين مواسم 1992-1993 و1994-1995، وفاز بلقب واحد على حساب برشلونة بأربعة أهداف دون رد، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب.

كما وصل فريق أياكس أمستردام الهولندي لنهائي البطولة نسختين متتاليتين 1994-1995 و1995-1996، تمكن من الفوز في المرة الأولى باللقب على حساب ميلان، الا أنه أخفق في الدفاع عنه.

ولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي أخفق في موسم 2008-2009 في الحفاظ على اللقب الذي فاز به الموسم الذي سبقه.

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