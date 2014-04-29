أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. إسلام زكى يطرح أغنية “أنا مسامح”

Google+ Print
بالفيديو.. إسلام زكى يطرح أغنية “أنا مسامح” بالفيديو.. إسلام زكى يطرح أغنية “أنا مسامح”

طرح المطرب والملحن إسلام زكى اليوم أغنيته “أنا مسامح”،وهى من كلمات الشاعر محمد حسن ومن ألحانه وتوزيعه، ونفذها في الاستوديو الخاص به.
> و أكد إسلام زكي أنه سيصور الاغنية بطريقة الفيديو كليب، وأنه يدرس حاليا مع مخرج الأغنية خالد حمدى الفكرة التي سيتم تقديمها .
> جدير بالذكر أن إسلام قدم العديد من الأغاني من قبل التي حققت نجاحا منها “أميرة في قلبي” و”قولت ايه” و”ليه”، كما قد العديد من الألحان لعدد كبير من المطربين منهم ،كارول سماحة ،تامر حسني ،سامو زين، وغيرهم من الفنانين.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان