بالفيديو.. إسلام زكى يطرح أغنية “أنا مسامح”

طرح المطرب والملحن إسلام زكى اليوم أغنيته “أنا مسامح”،وهى من كلمات الشاعر محمد حسن ومن ألحانه وتوزيعه، ونفذها في الاستوديو الخاص به.

> و أكد إسلام زكي أنه سيصور الاغنية بطريقة الفيديو كليب، وأنه يدرس حاليا مع مخرج الأغنية خالد حمدى الفكرة التي سيتم تقديمها .

> جدير بالذكر أن إسلام قدم العديد من الأغاني من قبل التي حققت نجاحا منها “أميرة في قلبي” و”قولت ايه” و”ليه”، كما قد العديد من الألحان لعدد كبير من المطربين منهم عمرو دياب ،كارول سماحة ،تامر حسني ،سامو زين، وغيرهم من الفنانين.

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