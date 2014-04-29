مهند مجدي: مجموعة الأهلي هي الأصعب في الكونفدراليه

يرى مهند مجدى عضو مجلس إدارة الأهلى أن المجموعة التي وقع فيها ناديه بدور الثمانية من بطولة الكونفدرالية، هى الأصعب.

> ووقع الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات بجانب فرق النجم الساحلي التونسي وسيوي سبور الإيفواري وناكانا الزامبي.

> وقال مجدى فى تصريح خاص لوكالة “ona” “: “وجود النجم الساحلي معنا هو ما صعب المجموعة، بالإضافة لبطل كوت ديفوار”.

> وأضاف عضو المجلس “ترتيب المباريات ربما يكون عامل إيجابي بالنسبة لنا، للفوز بالبطولة لأول مرة”.

> ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مبارياته في دور الثمانية على ملعبه، أمام ناكانا الزامبي، كما أنه سيختم مبارياته بهذا الدور أمام النجم الساحلي في القاهرة أيضا.

> جدير بالذكر أن المجموعة الأولى ضمت كلا من: ريال باماكو المالي وأسيك أبيدجان الإيفواري وليوبار الكونغولي والقطن الكاميروني.