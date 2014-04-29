وزير الخارجية يكرم في واشنطن الصحفية هدى توفيق واسم الرحل الصحفي حمدي فؤاد

كرم وزير الخارجية نبيل فهمي، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الصحفية هدى توفيق واسم الراحل حمدي فؤاد الذي شغل منصب مساعد رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” بجانب عمله رئيسا للقسم الدبلوماسي.

> وعمل فؤاد مراسلا للأهرام في نيويورك ثم مديرا لمكتب الأهرام في واشنطن لسنوات عدة،كما عملت هدى توفيق كصحفية دبلوماسية متميزة بالأهرام.

> يذكر أنه ،حضر حفل التكريم، الذى أقيم بمنزل سفير مصر في واشنطن السفير محمد توفيق، نائب رئيس البعثة المصرية ياسر النجار، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين المصريين في واشنطن والصحفي عادل حمودة.

> وأشاد فهمى ،في كلمة ألقاها خلال هذه المناسبة ،بمهنية الراحل حمدي فؤاد ،وتغطيته المتميزة للعديد من الأحداث الخارجية، وبقدرة الصحفية هدى توفيق على التحليل خلال مشوارها الصحفي الطويل.

أ ش أ