أحمد عبد الحليم: مواجهة فيتاكلوب أصعب من الترجي التونسي



> يرى أحمد عبد الحليم مدير الكرة بالزمالك أن مجموعة فريقه في دوري المجموعات الأفريقي صعبة للغاية خاصة أنها تضم مازيمبي الكونغولي وفيتاكلوب الكونغولي والهلال السوداني وهي من أقوى الفرق داخل القارة السمراء.

وأبدى عبد الحليم فى تصريح خاص لوكالة “ona” اندهاشه ممن يعتقد أن مجموعة الزمالك أسهل من المجموعة الثانية بحجة أن الأبيض بعيد عن فرق شمال أفريقيا، وقال: إن مواجهة فيتاكلوب الكونغولي تعد أصعب من ملاقاة الترجي التونسي.

واختتم مدير الكرة تصريحاته متمنيًا أن يحالفهم التوفيق في البطولة لأن هدفهم الأول هو حصد اللقب الأفريقي خاصة أن الفريق حاليًا يضم مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على تخطي أي عقبة.

جدير بالذكر أن قرعة دوري الأبطال الأفريقي أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى مع أندية مازيمبي الكونغولي والهلال السوداني وفيتاكلوب الكونغولي.