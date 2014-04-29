أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أحمد عبد الحليم: مواجهة فيتاكلوب أصعب من الترجي التونسي

Google+ Print
أحمد عبد الحليم: مواجهة فيتاكلوب أصعب من الترجي التونسي أحمد عبد الحليم: مواجهة فيتاكلوب أصعب من الترجي التونسي

 


> يرى أحمد عبد الحليم مدير الكرة بالزمالك أن مجموعة فريقه في دوري المجموعات الأفريقي صعبة للغاية خاصة أنها تضم مازيمبي الكونغولي وفيتاكلوب الكونغولي والهلال السوداني وهي من أقوى الفرق داخل القارة السمراء.

وأبدى عبد الحليم فى تصريح خاص لوكالة “ona” اندهاشه ممن يعتقد أن مجموعة الزمالك أسهل من المجموعة الثانية بحجة أن الأبيض بعيد عن فرق شمال أفريقيا، وقال: إن مواجهة فيتاكلوب الكونغولي تعد أصعب من ملاقاة الترجي التونسي.

واختتم مدير الكرة تصريحاته متمنيًا أن يحالفهم التوفيق في البطولة لأن هدفهم الأول هو حصد اللقب الأفريقي خاصة أن الفريق حاليًا يضم مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على تخطي أي عقبة.

جدير بالذكر أن قرعة دوري الأبطال الأفريقي أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى مع أندية مازيمبي الكونغولي والهلال السوداني وفيتاكلوب الكونغولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا