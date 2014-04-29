فهمي يلتقي قيادات الكونجرس لبحث مستقبل العلاقات بين مصر وأمريكا

بحث وزير الخارجية نبيل فهمي ،مع زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي ،نانسي بيلوسي خطوات التحول الديموقراطي في مصر ومستقبل العلاقات المصرية الأمريكية.

> وتناول فهمي خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ،اللقاء ايضا سبل دعيم التعاون بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التحول الديموقراطي في مصر.

> كما اجتمع الوزير فهمي مع اليوت انجيل وكيل لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب.

> وكان فهمي قد اجتمع في وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري، وبحث معه منهجية العلاقات المصرية الأمريكية في المستقبل، والقضايا الاقليمية من بينها مفاوضات السلام في الشرق الاوسط والأزمة السورية والوضع في ليبيا والملف النووي الإيراني.

أ ش أ