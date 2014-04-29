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أستاذ بـ"هندسة حلوان" يفوز بجائزة أفضل مشروع شبكات بالاتحاد الأوروبى

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حصل الدكتور مصطفى عيسى، الأستاذ بكلية هندسة حلوان، كممثل لجمهورية العربية، على جائزة "ETRERA 2020" كأفضل مشروع إبداعى فى مجال الشبكات الذكية على مستوى الاتحاد الأوروبى ودول البحر الأبيض المتوسط، والمدعم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات المصرية .

وتقوم فكرة المشروع على إنشاء ذكية باستخدام عدة أجهزة حديثة ذات تقنيات عالية ودقة فى القياس وتزامن مع القمر الصناعى، وقد تم بناء عدة سيرفرات ومجموعة من حزم البرامج لتجميع البيانات وإدارتها فى الزمن الفعلى، حيث تم إنشاء النظام فى كلية الهندسة بحلوان من قبل باحثين تابعين للمشروع.
> وجاء كذلك بالتعاون مع شركة نقل الكهرباء بمصر والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك من منطلق الإيمان بأن الشبكات الذكية فى منظومة النقل الكهربى تعد حلمًا وأملاً للعالم الداخلى والخارجى الذى يسعى بدوره للاستخدام الأمثل للطاقة الكهربية لما يمثله من فوائد عديدة فى مستقبل الكهرباء .

جدير بالذكر أن الفائزين بالجائزة هم ثلاث دول فى ثلاث تخصصات مختلفة وهم :مصر فى مجال الشبكات الذكية، وإيطاليا فى مجال الطاقة الشمسية، والبرتغال فى مجال طاقة الرياح .

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