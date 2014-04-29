وزير الخارجية يكرم فى واشنطن الصحفية هدى توفيق

كرم وزير الخارجية نبيل فهمى، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الصحفية هدى توفيق واسم الراحل حمدى فؤاد الذى شغل منصب مساعد رئيس تحرير صحيفة (الأهرام) بجانب عمله رئيسا للقسم الدبلوماسى.

وعمل فؤاد مراسلا للأهرام فى نيويورك ثم مديرا لمكتب الأهرام فى واشنطن لسنوات عدة.. كما عملت هدى توفيق كصحفية دبلوماسية متميزة بالأهرام.

حضر حفل التكريم، الذى أقيم بمنزل سفير مصر فى واشنطن السفير محمد توفيق، نائب رئيس البعثة المصرية ياسر النجار، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين المصريين فى واشنطن والصحفى عادل حمودة.

وأشاد فهمى - فى كلمة ألقاها خلال هذه المناسبة - بمهنية الراحل حمدى فؤاد وتغطيته المتميزة للعديد من الأحداث الخارجية، وبقدرة الصحفية هدى توفيق على التحليل خلال مشوارها الصحفى الطويل.