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وصول السفينة العملاقة DANAE لميناء دمياط محملة بـ67 ألف طن ذرة

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وصول السفينة العملاقة DANAE لميناء دمياط محملة بـ67 ألف طن ذرة وصول السفينة العملاقة DANAE لميناء دمياط محملة بـ67 ألف طن ذرة

السفينة

 

وصلت الي ” ميناء دمياط ” السفينة العملاقة DANAE المحملة ب 67588 طن ذرة .

وصرح اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس هيئة الميناء بان السفينة تحمل جنسية قبرص , و تعد من السفن العملاقة المتخصصة في نقل الحبوب , حيث يصل طولها الي 225 مترا و عرضها 33 مترا .

كما أضاف اللواء درويش، بان غاطس السفينة الذي يبلغ 13.25 مترا هو الغاطس الوارد بالمنشور الملاحي المنظم للعمل بالميناء , حيث يبلغ العمق التصميمي للميناء 15 مترا . و ان دخول هذة السفينة الي ارصفة الميناء و تراكيها علي رصيف الحبوب يعتبر ردا قاطعا علي من يدعون بعدم توافر عامل الامان , و عدم قدرة الميناء علي استقبال سفن بهذا الغاطس .

و من المتوقع ان تنتهي السفينة من تفريغ شحنتها خلال 5 ايام , تغادر بعدها الي ” ميناء ينبع ” بالسعودية .

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