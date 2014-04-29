بالفيديو – رونالدو يبكي بعد ضربة من دانتي

بكى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد متألما بعد تلقي ضربة عنيفة من رقيبه في دفاع بايرن ميونيخ دانتي.

رونالدو كان يقود هجوم ريال مدريد مع كريم بنزيمة، بعدما عاد من الإصابة منذ اسبوع وحيد.

وأثناء هجمة مرتدة، كاد رونالدو أن ينفرد بمرمى بايرن ميونيخ، لكن رقيبه حال دون ذلك بعرقلة قوية.

العرقلة من دانتي كانت على قدم رونالدو وليس على الكرة، ليسقط رونالدو وظل يبكي حتى خرج محمولا من أرض الملعب.

لكن ماكينة ريال مدريد عاد للملعب بعد دقيقة وشارك في تقدم ريال مدريد على بايرن بثلاثة أهداف بعد انقضاء 55 دقيقة من عمر اللقاء.

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