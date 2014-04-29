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سيدة تشتكى لمحافظ الجيزة: "سفلتنا الطريق وبتوع الطرق شالوه"

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سيدة تشتكى لمحافظ الجيزة: "سفلتنا الطريق وبتوع الطرق شالوه" سيدة تشتكى لمحافظ الجيزة: "سفلتنا الطريق وبتوع الطرق شالوه"

اشتكت إحدى السيدات من أصحاب المحال بطريق البدرشين للدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، قائلة: "ياسيادة المحافظ سلفتنا الطريق ده على حسابنا وبتوع الطرق شالوه".

ورد عليها الدكتور على عبد الرحمن " احنا هنعمل الطريق على حسابنا بس أهم حاجة متخرجوش بره الطريق وتشيلوه كل الحاجات الموجودة بره ."

وكان المحافظ، قد قام بجولة تفقدية اليوم، لمتابعة أعمال رصف طرق بشوارع المحافظة بالبدرشين والعياط .

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