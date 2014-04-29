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عميد تجارة القاهرة: المستشار القانونى للجامعة سيتعامل مع بلاغ هشام البحيرى

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عميد تجارة القاهرة: المستشار القانونى للجامعة سيتعامل مع بلاغ هشام البحيرى عميد تجارة القاهرة: المستشار القانونى للجامعة سيتعامل مع بلاغ هشام البحيرى

علق الدكتور سعيد الضو، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، على تقديم الدكتور هشام البحيرى، المدرس بكلية التجارة، بلاغ للمحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، بسبب عدم موافقة الدكتور محمد رشاد، مدير المطبعة بالكلية، على طبع أسئلة امتحان بمادة "ترويج الاتصالات التسويقية"، أنه "من حقه تقديم بلاغ".

وأضاف الضو، فى تصريحات خاصة لــ" اليوم السابع"، أنه كعميد الكلية لم يصل له أى خطاب بشأن ذلك الأمر، وأن البحيرى قدم البلاغ ضد سعيد الضو أى "ضدى" بصفتى عميد الكلية، مشيرًا إلى أنه فى حالة وصول الخطاب، فإن المستشار القانونى للجامعة سيتعامل مع الموضوع.

وأشار الضو، إلى أن سبب رفض طبع الامتحان، أنه جاء بدون موافقة رئيس القسم، وأن ذلك مخالفة طبقًا لتعليمات رئيس الجامعة، مضيفًا أنه تم رفع المذكرة لرئيس الجامعة، وأنه أحال الموضوع للتحقيق.
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