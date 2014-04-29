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وفد من حركة فتح يشارك فى عزاء الشرطة أمام قصر عابدين

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وفد من حركة فتح يشارك فى عزاء الشرطة أمام قصر عابدين وفد من حركة فتح يشارك فى عزاء الشرطة أمام قصر عابدين

وصل منذ قليل، وفد يضم 5 أفراد من حركة فتح مقيمين بمصر، إلى العزاء الذى تقيمه حملة كمل جميلك لشهداء الشرطة أمام قصر عابدين.

وقال محمد الديب، أحد أعضاء وفد فتح، إن الشعب الفلسطينى يدعم نظيره المصرى فى حربه ضد الإرهاب، وأثنى على دور رجال الشرطة فى مواجهة التنظيمات المسلحة.

وأضاف لـ "اليوم السابع": نتمنى فوز المشير عبد الفتاح السيسى، لأنه الأقدر على قيادة فى الفترة المقبلة، وأنه سينفع القضية الفلسطينية.

يُشار إلى أن حملة كمل جميلك تقيم عزاء لشهداء الشرطة أمام قصر عابدين بحضور قيادات الحملة وعدد من المشاهير.
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