أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع أتليتكو: نستحق الوصول لهذه المرحلة

Google+ Print
مدافع أتليتكو: نستحق الوصول لهذه المرحلة مدافع أتليتكو: نستحق الوصول لهذه المرحلة

لندن، (إفي): اعتبر لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ماريو سواريز أن فريقه يستحق الوصول لهذه المرحلة من بطولة دوري الأبطال، حيث سيخوض غدا اياب نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

وقال ماريو في مؤتمر صحفي "يمكن القول إن مباراة الغد بمثابة نهائي يأتي قبل نهائي لشبونة.. نحن في أفضل حال وسعداء للغاية".

وأضاف اللاعب "نستحق الوصول لهذه المرحلة ونشعر بالكثير من الحماس، اذا ما نجحنا في تقديم أداء جيد، ستكون أمامنا فرصة كبيرة للنجاح".

وكانت مباراة الذهاب على ملعب فيسنتي كالديرون انتهت بالتعادل السلبي حيث فشل كلا الفريقين في هز الشباك.

وأضاف ماريو "لا ننتظر أن يخوض تشيلسي المباراة بصورة مختلفة عن لقاء الذهاب، لن يقوموا بشيء مجنون، ولكنهم سيهاجمون بصورة أكبر وسيسعون لاستغلال أي خطأ من جانبنا".

وأردف اللاعب "سنحاول تقديم أفضل أداء لدينا واستغلال أي مساحات سيتركوها، نحن أقوياء نسبة 100% خارج ملعبنا، سنسعى لاحراز هدف وتحقيق الفوز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع