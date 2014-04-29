مدافع أتليتكو: نستحق الوصول لهذه المرحلة

لندن، (إفي): اعتبر لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ماريو سواريز أن فريقه يستحق الوصول لهذه المرحلة من بطولة دوري الأبطال، حيث سيخوض غدا اياب نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

وقال ماريو في مؤتمر صحفي "يمكن القول إن مباراة الغد بمثابة نهائي يأتي قبل نهائي لشبونة.. نحن في أفضل حال وسعداء للغاية".

وأضاف اللاعب "نستحق الوصول لهذه المرحلة ونشعر بالكثير من الحماس، اذا ما نجحنا في تقديم أداء جيد، ستكون أمامنا فرصة كبيرة للنجاح".

وكانت مباراة الذهاب على ملعب فيسنتي كالديرون انتهت بالتعادل السلبي حيث فشل كلا الفريقين في هز الشباك.

وأضاف ماريو "لا ننتظر أن يخوض تشيلسي المباراة بصورة مختلفة عن لقاء الذهاب، لن يقوموا بشيء مجنون، ولكنهم سيهاجمون بصورة أكبر وسيسعون لاستغلال أي خطأ من جانبنا".

وأردف اللاعب "سنحاول تقديم أفضل أداء لدينا واستغلال أي مساحات سيتركوها، نحن أقوياء نسبة 100% خارج ملعبنا، سنسعى لاحراز هدف وتحقيق الفوز".