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رونالدو يدخل التاريخ بهدفه الـ15

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رونالدو يدخل التاريخ بهدفه الـ15 رونالدو يدخل التاريخ بهدفه الـ15

كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ وهو بقميص ريال مدريد بعدما سجل الهدف الثالث للميرنجي في مرمى بايرن ميونيخ في دوري الأبطال..

بات رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 15 هدفا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

وكسر رونالدو الرقم القياسي الذي كان باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة الإسباني.

ويتصدر كريستيانو رونالدو جدول هدافي دوري الأبطال هذا الموسم بفارق 5 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه، زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان.

إبرا خرج من دوري الأبطال بالفعل، ولا يتنافس أحد مع رونالدو على مركز هداف دوري الأبطال هذا الموسم إذ أقرب ملاحقيه من الموجودين في المسابقة حتى الآن هو دييجو كوستا وقد سجل 7 أهداف.

رونالدو يتصدر جدول هدافي الليجا أيضا برصيد 30 نقطة، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه ليونيل ميسي ودييجو كوستا نجم أتليتكو مدريد.

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