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الجلاد: “الشاطر” يسخر من “مرسي” في تسجيلات مسربة مع “مشعل”

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الجلاد: “الشاطر” يسخر من “مرسي” في تسجيلات مسربة مع “مشعل” الجلاد: “الشاطر” يسخر من “مرسي” في تسجيلات مسربة مع “مشعل”

أكد مجدي الجلاد؛ رئيس تحرير جريدة الوطن، أن التسجيلات التي ستنشرها الجريدة في عددها الصادر غدًا، للرسائل بين خيرت الشاطر؛ نائب مرشد الإخوان، وخالد مشعل؛ القيادي بحركة حماس، جرى ضمها إلى الأحراز في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان.
> وأضاف الجلاد، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أن الشاطر كان يسخر من مرسي خلال مكالمته مع خالد مشعل، وقال لـ”مشعل”: “أنا بكره أبو الفتوح زي ماانت بتكره نتنياهو”.

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